29.01.2018, Москва, Елена Острякова
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Политика, Украина

В Москве поспорили о булаве «великого гетмана» Порошенко


Особые полномочия президента, прописанные в скандально законе «о деоккупации» позволят Петру Порошенко установить сначала абсолютную власть, а потом – хорошие отношения с Россией.

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Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«Порошенко выстраивает вертикаль великого гетмана. Он хочет быть вечным президентом. На сегодняшний момент он усилил свою власть. Возможно, он объявит военное положение, чтобы не было выборов. Это как Белоруссия номер два. Порошенко хочет быть похожим на Путина. Он может сделать Украину нейтральной и дружественной России», — полагает Охрименко.

Ему возразил политолог Владимир Корнилов.

«Можно было при Кучме говорить о вертикали. Но когда по всей Украине маршируют батальоны, вооруженные тем же Порошенко, которые никому не подчиняются… Это заставляет вспомнить знаменитую фразу: если ружье висит в первом акте, в последнем оно выстрелит», -сказал Корнилов.

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