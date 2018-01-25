25.01.2018, Москва, Семен Дорошенко

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В Москве поставили Польше на вид вандализм в отношении советского мемориала

В МИД РФ возмущены произошедшим в Польше «очередным гнусным актом в отношении военно-мемориального наследия, который увековечивает память советских солдат».

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Об этом заявила официальный спикер ведомства Мария Захарова, комментируя осквернение памятника благодарности Красной Армии в польском городе Ольштын, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Напомним, в административном центре соседнего с Калининградской областью России Варминьско – Мазурского воеводства Польши – городе Ольштын был осквернен Памятник благодарности Красной Армии, находящийся по действующему польскому законодательству под охраной государства. На нем был вывешен плакат с издевательской надписью «Памятник благодарности за рабство» и кощунственным изображением.

«Весьма показательно, что плакат представляет собой вариант изделия геббельсовской пропаганды 1944 года. Важно также отметить, что все это было совершено 22 января – в годовщину взятия советскими войсками города (тогда это был Алленштайн в Восточной Пруссии)», — обратила внимание Мария Захарова.

Также в ведомстве акцентировали внимание на том, что эту провокационную акцию «осуществили хорошо известные польским властям лица, которые ранее уже неоднократно предпринимали различные хулиганские действия в отношении советских воинских мемориалов в этом воеводстве».

При этом, — подчеркнула Захарова, — они не только не скрывают своих выходок, но наоборот, бравируют ими. Каких-либо действий по пресечению совершаемых ими правонарушений не предпринимается.

В МИД РФ заявили решительный протест по данному факту, и потребовали от властей Польши наказания виновных и недопущения подобных случаев вандализма в будущем.