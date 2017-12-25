25.12.2017, Москва, Елена Острякова

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В Москве прогнозируют, что Новороссия войдет в состав России

Тенденция на развал Украины сохраняется. Об этом сегодня в эфире радио «Вести ФМ» заявил декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков.

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«В целом ситуация развивается в нужном направлении. Я по-прежнему исхожу из того, что государство Украина в своих нынешних границах существовать не будет. Сейчас обсуждается, какая конфигурация этих кусков будет. Но тенденция закрепилась. Образуется Новороссия, которая будет дружественна России, а скорее всего сольется с ней», — сказал Третьяков.

Он полагает, что главная вина за развал страны лежит на украинском олигархате.

«Даже физиологически отвратительные националисты-бандеровцы, мерзавцы и нацисты выглядят на этом фоне предпочтительней. Они действительно стоят за сохранение Украины в нынешних границах. Они готовы жизнь за это положить, всех запретить, всех удавить. А эти мерзавцы-воры, они просто грабят, не имея ввиду ничего кроме собственного обогащения», — подчеркнул Третьяков.