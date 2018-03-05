05.03.2018, Москва, Елена Острякова

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В Москве заявили, что Украине и Западу пора отвечать за ущемление прав крымчан

Федеральное собрание РФ должно принять резолюцию о правах человека в Крыму, и зафиксировать факты их нарушений в результате водной товарной и энергетической блокад, устраиваемых Украиной.

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Об этом сегодня на расширенном заседании Временной комиссии Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ заявил председатель комитета по международным делам Константин Косачев.

«Может быть и нам стоило бы принять резолюцию о правах человека в Крыму, где скрупулезно подсчитать тот ущерб, который нанесли жителям Крыма Украина и Запад. Пора уже отвечать за ложь и за политические решения, принятые на ее основе», — сказал Косачев.

Он полагает, что «гуманный» Запад систематически нарушает права крымчан.

«Крымчане оказались чуть ли не в осадном положении только за то, что они изъявили свою волю свободно и открыто. Гуманный Запад наказывает 2 миллиона человек ударом по их правам, принимая резолюции по нарушению прав человека в Крыму, но игнорируя реальные нарушения действиями Украины и того же Запада», — подчеркнул российский политик.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве объявили блокаду Крыма «наказанием людей, предавших Украину».

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