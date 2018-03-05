05.03.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Общество, Политика, Провокации, Скандал, Спецслужбы, Украина, Энергетика

В «Нафтогазе» ждут «российских диверсий» на украинской ГТС


После того, как было обнародовано решение Стокгольмского арбитража, руководство НАК «Нафтогаз Украины» обратилось к силовым структурам с просьбой усилить охрану объектов газотранспортной системы (ГТС) на территории Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом заявил коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко во время общения с журналистами, сообщает пресс-служба компании.

«Сейчас все объекты критической инфраструктуры усиленно охраняются, в том числе Национальной гвардией Украины», — рассказал Юрий Витренко.

Причиной такого решения, по его словам, стало то, что в свое время после кризисной ситуации в отношениях между «Газпромом» и Туркменистаном, на местных газопроводах произошли взрывы. МИД Туркменистана во всем обвиняли именно «Газпром». В результате этого на отрезке газопровода САЦ-4, по которому происходят поставки туркменского природного газа в Россию, произошла авария.

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