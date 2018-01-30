30.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Вооруженные силы, Киев, Общество, Политика, Украина, Финансы

В НБУ показали, как выглядит монета с «киборгами»


Памятная монета «Защитникам донецкого аэропорта» является «благодарностью» от НБУ украинским «киборгам».

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Об этом рассказала во время презентации монеты начальник отдела нумизматической продукции и маркетинга НБУ Тамара Лошманова, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Памятная монета «Защитникам донецкого аэропорта» посвящена мужеству и героизму защитников донецкого аэропорта — «киборгам», оборонявших его в течение 242 дней. Чеканка этих монет является своеобразной благодарностью Национального банка украинским солдатам, которые защищают мирный сон украинцев», — отметила она.

Над эскизами монеты работали художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук. Выполнили монету скульпторы Анатолий Демьяненко, Владимир Демьяненко.

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