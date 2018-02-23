23.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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В НБУ выяснили, что «страна-агрессор» продолжает снабжать Украину деньгами

Объем денежных переводов на Украину в 2017 году составил 2,378 млрд долларов (2,488 млрд долларов в 2016 году), а из Украины — 286 млн долларов (352 млн долларов в 2016 году), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

В течение 2017 года на территории Украины предоставляли услуги 36 систем перевода средств, из которых 29 систем, созданных резидентами, и 7 систем, созданных нерезидентами.

Всего, по подсчетам НБУ, с использованием систем перевода средств, созданных как резидентами, так и нерезидентами, в 2017 году было переведено: на Украину 2 378 млн долларов в эквиваленте, за пределы Украины — 286 млн долларов в эквиваленте, в пределах Украины — 4 456 млн долларов в эквиваленте.

В течение 2017 года в Украине осуществляли деятельность 7 систем перевода средств, созданных нерезидентами, а именно: 3 системы с США; по 1 — из Грузии, Великобритании, Канады, Азербайджана.

Среди систем перевода средств, созданных нерезидентами, в 2017 году первое место по объемам осуществленных переводов занимает Western Union (51,9% всех трансграничных переводов в Украину и 74,2% — из Украины).

Украина остается страной-получателем трансграничных переводов. В течение 2017 сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода средств, в восемь раз превысила сумму средств, отправленных за ее пределы.

Наибольший объем средств в прошлом году был переведен на Украину из России — 516,18 млн долларов, из США — 370,31 млн долларов, Израиля — 264,38 млн долларов, Италии — 175,77 млн долларов, Польши — 106,45 млн долларов.