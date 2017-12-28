|1 689 просмотров
В небе над ДНР был замечен боевой вертолёт ВСУ
Украинское командование продолжает целенаправленно провоцировать ВС ДНР на открытие огня, нагнетая обстановку на линии соприкосновения и применяя запрещённую технику.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Противник, пользуясь перемирием, продолжает усиление переднего края в инженерных вопросах, производит активную ротацию подразделений, находящихся на передовой и восполнение материальных запасов на всей линии фронта», – заявил Басурин.
Так, сегодня произошла очередная провокация с применением военно-воздушной техники.
«Очередная провокация произошла сегодня в районе населённых пунктов Марьинка и Красногоровка, находящихся на временно-оккупированной Украиной территории.
Над населенными пунктами, в нарушении 30-километровой бесполётной зоны, определенной Минскими договоренностями, в 7-8 километрах от линии разграничения барражировал вертолет Ми-24 ВСУ», – сказал замкомандующего.
Басурин отметил, что Вооруженные силы ДНР не поддавались на провокации и не открывали огонь по противнику ни при каких обстоятельствах.
Метки: Басурин, ВСУ, ДНР, украинский вертолет
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.