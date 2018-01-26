26.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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В Никополе анестезиологи отказались работать за 120 долларов в месяц

При нынешнем росте цен и стоимости жизни врачи отказываются работать в украинских больницах за 3,5 тысячи гривен зарплаты.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил руководитель информационно-аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

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«В Никополе — не чужая мне Днепропетровская область — уволились все хирурги-анестезиологи. Люди за 3,5 тысячи гривен при нынешнем масштабе цен работать, тем более тяжело работать не будут, — сказал политолог. — Наша власть этого не понимает, ибо им день простоять и ночь продержаться, а далее с тем, что нацаревали, уехать и писать мемуары. Думаю, это вопросы времени».