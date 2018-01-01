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01.01.2018, Екатеринбург, Михаил Рябов
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Политика, Скандал, Украина

В новогоднюю ночь пранкеры разыграли пьяного Порошенко


Пранкер Алексей «Лексус» Столяров заявил, что ему удалось разыграть «не совсем» трезвого украинского президента Петра Порошенко в новогоднюю ночь.

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«В целом хороша ночь… Когда наскучило, решил набрать Порошенко, сказать: как ты там, братан? Он взял (на днях послушаете) и тоже был уныл, но праздник ведь в душе, мы оба не смогли его создать», — написал пранкер в своем блоге.

На уточняющий вопрос, был ли Порошенко трезв, Столяров ответил: «По голосу не совсем, ну так и я не совсем».

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