04.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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В новом году финансирование Минстеця увеличили на 230 %

Финансирование Министерства информационной политики в 2018 году выросло на 229,3% до 862,1 млн гривен.

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Такие данные заложены в госбюджете, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В частности, на производство и трансляцию телерадиопрограмм для государственных нужд, сбор, обработку и распространение официальной информационной продукции, финансирование системы государственного инфовещания Украины предусматривается выделение 483,2 млн гривен.

На осуществление мероприятий в сфере защиты национального информационного пространства выделены еще 362,5 млн гривен.