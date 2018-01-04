 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
04.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
  1 180 просмотров
Киев, Общество, Политика, Пропаганда, Украина, Финансы

В новом году финансирование Минстеця увеличили на 230 %


Финансирование Министерства информационной политики в 2018 году выросло на 229,3% до 862,1 млн гривен.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Такие данные заложены в госбюджете, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В частности, на производство и трансляцию телерадиопрограмм для государственных нужд, сбор, обработку и распространение официальной информационной продукции, финансирование системы государственного инфовещания Украины предусматривается выделение 483,2 млн гривен.

На осуществление мероприятий в сфере защиты национального информационного пространства выделены еще 362,5 млн гривен.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть