 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
25.12.2017, Киев, Семен Дорошенко
  1 961 просмотров
ЕС, Киев, Криминал, Общество, Политика, Политические убийства, Преследования журналистов, Скандал, СМИ, Спецслужбы, Украина

В ОБСЕ озабочены условным сроком убийцы украинского журналиста


Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезную обеспокоенность условным сроком Юрия Крысина, который причастен к убийству журналиста Вячеслава Веремия.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом сообщает DW.

По словам Дезира, подобное решение системы правосудия по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия ведет к безнаказанности.

«Поздравляю обвинение одного из главных нападающих и организаторов атаки, однако серьезно обеспокоен приговором, который ограничивает право на правосудие семью журналиста», — заявил представитель ОБСЕ.

Кроме того он отметил, что через более трех лет спустя исполнители этого преступления до сих пор полностью не привлечены к ответственности.

Также Дезир призвал «проводить полные и эффективные расследования всех смертей журналистов и приложить все усилия, чтобы положить конец безнаказанности подобных преступлений».

Напомним, журналист Веремий был убит во время Майдана в 2014 году в центре Киева ночью.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Декабрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть