02.02.2018, Донецк, Александр Гусар
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Вооруженные силы, Донбасс, Миссия ОБСЕ, Общество, Украина

В ОБСЕ подтвердили, что обстрелы мирного населения ДНР производятся с украинской стороны


 

Сотрудники миссии ОБСЕ подтвердили, что обстрел автобуса в районе населённого пункта Еленовка 21 января, и обстрелы жилых кварталов Докучаевска 22 и 30 января производились со стороны украинских позиций.

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Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Истёкшая неделя характеризовалась чередой преступлений ВСУ против мирного населения Республики. По прежнему основной целью для поражения украинское военное командование выбирало объекты жизнеобеспечения Республики. Как и в случае с обстрелом автобуса в районе населённого пункта Еленовка 21 января, так и в случае обстрелов жилых кварталов населённого пункта Докучаевск 22 и 30 января, сотрудники ОБСЕ подтвердили, что обстрелы велись со стороны украинских позиций», – сообщил Эдуард Басурин.

Таким образом, по мнению Эдуарда Басурина, командованию 93 отдельной механизированной бригады в частности, и военно-политическому руководству в целом, уже не удастся снять с себя вину за содеянное, и всем причастным к этим и другим преступлениям в отношении жителей Донбасса, придётся ответить согласно всем международным законам о военных преступлениях.

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