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В очереди за жильем от государства стоят 40 тысяч украинских военных
Сегодня очередь среди украинских военнослужащих на получение жилья составляет 46,3 тыс. человек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Об этом заявил временно исполняющий обязанности начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ Александр Чергинец.
«На сегодняшний день очередь военнослужащих на жилье составляет 46 300 человек… Если говорить о регионах, где есть наибольшие проблемы с обеспечением жилья военных, то это Киев (8 тыс. человек) и Киевская область, Одесская область, Львовская, Херсонская и Николаевская области», — заявил чиновник.
Кроме того, он добавил, что разрабатывается новая концепция обеспечения жильем украинских военнослужащих.
«Если говорить о подходе к вопросу военнослужащих, нуждающихся в улучшении жилищных условий, то сейчас на рассмотрении в министерствах и ведомствах на рассмотрении находится законопроект о социальной защите военнослужащих. Его концепция заключается в том, что военные во время прохождения службы обеспечиваются постоянным жильем только по достижении 20 лет выслуги путем предоставления единовременной денежной помощи. К этому времени военнослужащие срочной службы будут проживать в казармах улучшенного проживания, а для лиц офицерского состава — в идеале получает жилье в зависимости от должности, которое не подлежит приватизации», — резюмировал он.
Метки: ВСУ, очередь на квартиры
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