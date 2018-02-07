07.02.2018

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В Одессе на нациста-погромщика совершено странное нападение

Игорь Плисюк, журналист, Одесса

Молодой человек, вас таки волнует, что произошло с уличным дебоширом-националистом Сергеем Стерненко, о «зверском избиении» коего мы узнали из душераздирающего сообщения на его странице социальной сети «Фейсбук»?

По его словам, сегодня примерно в 19 часов на него напали двое неизвестных возле его дома. Будто бы, они были вооружены бейсбольной битой и каким-то металлическим предметом, коими и нанесли несколько ударов по голове, заодно разбив стекло машины пострадавшего.

Само собой, героический бывший экс-главарь местного «Правого сектора» обвиняет в этом злодействе… мэра Труханова, против коего сей студент-недоучка постоянно организует всяческие акции типа недавнего дебоша в Городском саду, после коего его даже выкупал из СИЗО… губернатор Степанов. Свой прочувствованный спич Стерненко заканчивает ритуальным «смерть врагам»…

Формально находящийся под домашним арестом (в вечернее время), сей юноша «прославился» как один из погромщиков 2 мая 2014 года. Этот студент-недоучка нашего Университета в последние годы отличился во множестве акций промайданного толка, заодно и приобретя репутацию наёмного организатора уличных беспорядков, проплаченных недругами городской власти и мэра.

Не меньше известен он и как один из рэкетиров, не раз вымогавших деньги из организаторов концертов неугодных артистов. На его счету и срыв выступления вполне себе лояльного к украинскому режиму Константина Райкина в Украинском театре и потасовки в клубах Аркадии.

Казалось бы – у многих отдельных граждан и целых коллективов таки «нет повода не дать ему по голове». Но… посмотрите на легкие ссадины на физиономии «жертвы произвола» — и убедитесь: человек, которого били бейсбольной битой, да какой-то тяжелой железякой по голове и лицу, должен выглядеть, мягко говоря, совсем иначе!

Я уж не говорю о том, что обвинения в адрес отсутствующего в городе больше месяца Труханова, мягко говоря, смешны. Вот только из-за кордона ему и надо в столь пиковой ситуации организовывать покушение аж на САМОГО Стерненко! Больше забот у мэра нет!

И возникают у нас смутные сомнения: а не об имитации нападения идет ли речь? Причем, скажем прямо, весьма щадящей, судя по результатам на лице. Ведь как раз завтра должен был состояться суд над нашим «борцом за национальный порядок и немножко денег», в коем он проходит как подозреваемый по делу о «крышевании» наркоторговли.

И все его попытки добиться отвода судьи к искомому результату не привели. Так не решил ли сей отчаянный поклонник Бандеры прибегнуть к крайним мерам, дабы увильнуть от ответственности хоть на время?

Наши активисты – они такие — и своей головы не пожалеют, когда жареный петух клюет в совсем иное место!