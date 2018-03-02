02.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

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В ООН наконец-то заметили, что «Миротворец» нарушает права десятков тысяч людей

Находящийся под крышей МВД страны скандальный стукаческий сайт «Миротворец», на котором публиковались персональные данные тысяч людей, называемых «сторонниками боевиков и терроризма», нарушает право на частную жизнь и презумпцию невиновности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом заявил заместитель главы Мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций по правам человека на Украине Бенджамин Моро.

«Мы обращались с запросами относительно сайта „Миротворец“. Мы направили запрос о том, что некоторые банки отказывают в предоставлении кредитов лицам, которые указаны на этом сайте. Мы уже общались с десятками журналистов, информация о которых была опубликована на этом сайте. Как мы уже подчеркивали, такая ситуация является нарушением права на частную жизнь и презумпции невиновности. Там публикуют фото, полные имена, а часто даже адрес, по которому журналисты проживают», — сказал Моро в ходе дискуссии в Национальном союзе журналистов Украины (НСЖУ) «Угрозы свободе слова в Украине».