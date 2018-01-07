07.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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В ответ на угрозы Климкина в Adidas заявили, что Россия куда ближе Европе, чем другие

Европейскому союзу, теряющему рабочие места от антироссийских санкций, пора задуматься об улучшении отношений с Москвой.

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Такое мнение в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung высказал глава компании Adidas Каспер Рорштед, сообщает DW.

«Тот, кто думает, что мы наказываем Россию санкциями, ошибается. На Западе по этой причине тоже пропали рабочие места. Но политики предпочитают замалчивать такие результаты», — заявил Рорштед.

При этом он оговорился, что не призывает ЕС к снятию санкций против России, но считает, что следует найти решение по снятию напряженности в отношениях с Москвой.

«Десять лет назад Владимир Путин сказал, что нам нужен свободный рынок от Португалии до России. Не следует одобрять все, что делает президент Путин, но осуществить сближение с Россией — в интересах Европы», — подчеркнул собеседник издания.

Он также полагает, что «было бы хорошо иметь пару союзников» для решения ситуации вокруг Северной Кореи и проблемы беженцев из Африки

«В культурном плане Россия находится гораздо ближе к Европе, чем другие», — сказал глава Adidas.

Он также выразил уверенность, что чемпионат мира по футболу, который пройдет в России, станет «удавшимся мероприятием», отметив, что доверяет организаторским способностям россиян.

«Они уже доказали это на тесте с Кубком конфедераций», — подчеркнул Рорштед.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее глава МИД Украины Павел Климкин, узнав, что в Крыму продается продукция Adidas, пригрозил достать компанию «не только политическим путем, но и юридическим».