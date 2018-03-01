01.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

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В Париже и Берлине придумали «10 шагов» для Донбасса

Германия и Франция предложили пакет из десяти гуманитарных и экономических мер для Донбасса, передает «Корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщила представитель МИД Франции Лила Бернэ на конференции «Восточная Украина: забытый гуманитарный кризис после четырех лет конфликта» в Брюсселе, сообщает «Немецкая волна».

«На данный момент электоральный контекст в России не способствует достижению значительного прогресса в „нормандском формате“. Тем не менее, мы пытаемся достичь прогресса в ряде ключевых вопросов. Потому мы предложили сторонам пакет из десяти безотлагательных и конкретных гуманитарных и социоэкономических мер», — сказала Бернэ.

Она также сообщила, что предложение находится на обсуждении в рамках минского процесса, и поэтому она не может раскрывать все детали плана.

Известно, что в пакет входят некоторые из элементов минского соглашения, в частности освобождение и обмен пленных, кроме того, Германия и Франция призывают предоставить Международному комитету Красного Креста беспрепятственный доступ к задержанным в связи с конфликтом.

Среди предложений также — открытие дополнительных пунктов пропуска через линию разграничения и гарантии для безопасного и беспрепятственного доступа гуманитарных организаций на всю территорию Донбасса. Еще один пункт — защита стратегической гражданской инфраструктуры, особенно станций очистки воды.

Кроме гуманитарных, пакет включает в себя и экономические меры, к примеру, снятие ограничений на выплату Украиной пенсий людям, живущим на неподконтрольных правительству территориях.

«Принятие этого пакета может быть достигнуто быстро, если будет проявлена достаточная политическая воля… Франция и Германия продвигают это принятие. И мы надеемся, что период незадолго до и точно после 18 марта (выборы президента в РФ, — ред.) предоставит возможность сделать это», — сказала Бернэ.