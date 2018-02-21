21.02.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Выборы, Политика, Скандал, Украина

В партии Порошенко уже не верят в его победу на выборах и начинают искать выходы на Тимошенко


Президент Украины Петр Порошенко разругался с рядом своих бывших соратников, которые превратились в его потенциальных врагов.

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Об этом пишет журнал «Український тиждень», источники которого в БПП сообщают, что к Порошенко накопилось много вопросов даже у его партии.

«Соратники президента жалуются, что все «сливки» достаются только его ближайшему окружению — так называемым новым любимым друзьям: Кононенко, Березенко, Грановскому, Луценко и еще нескольким людям. А остальным остается наблюдать за этим «пиром» сбоку и накапливать обиду. С некоторыми вчерашними соратниками Порошенко уже побил горшки, и теперь они стали потенциальными врагами», — отмечается в публикации.

Среди таких «обиженных», указывает издание, экс-глава администрации президента, которого Порошенко не так давно своим указом вывел из состава Национального инвестиционного совета. Кроме того, угроза отставки нависла и над заместителем главы администрации президента Виталием Ковальчуком.

«Все больше недовольных и во фракции БПП. Некоторые депутаты уже не верят в победу нынешнего гаранта на будущих выборах и тайно ведут переговоры с другими политическими силами. Прежде всего с «Батькивщиной», — пишет «УТ».

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