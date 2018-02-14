14.02.2018, Минск, Владимир Гладков

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В переговорном процессе Киев никого не слышит, кроме себя — позиция представителей ДНР

Киев по-своему трактует подписанные договорённости, игнорируя прямые доказательства своих нарушений. На призывы перейти к конструктивному диалогу Украина не реагирует и продолжает обвинять во всех бедах республики Донбасса и Россию.

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Об этом сообщили в пресс-службе Представительства ДНР в СЦКК по результатам сегодняшних переговоров в Минске, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, в рамках работы группы были рассмотрены вопросы, связанные с соблюдением действующего перемирия, возобновлением обязательств сторон по отводу тяжёлых вооружений, а также разведением сил и средств.

«Обе стороны подтвердили свою приверженность режиму прекращения огня и отметили сохранение тенденции снижения уровня эскалации. В приведенной статистике и аналитике нарушений перемирия со стороны ВСУ и их последствий отмечено, что за период со дня предыдущей встречи рабочей группы по вопросам безопасности (29 января) среднесуточное количество нарушений режима прекращения огня осталось на прежнем уровне. В свою очередь, СММ ОБСЕ призвала к поиску новых подходов и предложений для придания нужного импульса в продвижении Минских соглашений в вопросах безопасности», – отметили в сообщении.

Ещё одной темой для обсуждения стало препятствование деятельности миссии.

«Только со 2 февраля вооружённые силы противника 4 раза обстреливали БПЛА СММ ОБСЕ, в районе населённого пункта Возрождение, подконтрольного Киеву и расположенного в глубоком тылу. Патруль наблюдателей попал в зону обстрела из стрелкового вооружения. Кроме того, украинская сторона продолжает использовать предлог минной опасности, ограничивая свободу передвижения миссии».

В проблемном вопросе разведения сил и средств сохраняется прежняя картина.

«Последнее нарушение в пределах участка разведения № 1 «Станица Луганская», зафиксированное в отчётах СММ, было 26 декабря 2017 года, однако представители украинской делегации игнорируют эти данные, ссылаясь на известную только им статистику нарушений. Помимо этого, представители Киева по-своему трактуют подписанное сторонами Рамочное решение, что не соответствует требованиям самого документа, регулирующего процесс разведения сил и средств».

«К сожалению, переговорная ситуация в рабочей группе по вопросам безопасности не меняется: украинская сторона занимает деструктивную позицию, во всём обвиняя республики и Российскую Федерацию. На фоне принятого закона о так называемой реинтеграции милитаристской риторики власти, а также наращивания военной группировки у линии соприкосновения, ничего другого от украинской стороны ожидать не приходится», – говорится в сообщении Представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе.