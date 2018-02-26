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В переименованном Днепропетровске массово сокращают работников школ
Более трёхсот работников сферы образования пришли под стены горсовета Днепропетровска. Протестующие требуют от властей отменить решение о сокращении штата работников школ.
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Об этом сообщили в эфире украинского телеканала «34», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«По приказу № 29, который был разработан властями Днепропетровска, сокращаются: гардеробщики, инженеры-электронщики, работники по обслуживанию зданий, заместители директора по хозяйственной части, машинисты стирки», − заявили на митинге.
В общей сложности власти города планируют сократить 22 должности, так что под сокращение попадёт не одна сотня людей.
Метки: Днепропетровск, массовые увольнения, Украина после Майдана
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