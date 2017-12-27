 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
27.12.2017, Киев, Семен Дорошенко
  2 358 просмотров
ЕС, Общество, Политика, Украина, Экономика

В Польше обьявили, сколько будут платить украинцы за разрешение на работу


Директор Уездного управления труда в городе Груец Мазовецкого воеводства Мажанна Скочек сообщила о том, что с нового года в Польше вступят в силу новые правила трудоустройства иностранцев, в соответствии с которыми заявления о намерении поручить работу иностранцу будут заменены платными разрешениями на сезонную работу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом пишет «Польское радио».

«Период выполнения работы не может превышать 9 месяцев в течение календарного года и его считают от даты въезда иностранца в Польшу. Оплата за такой документ составит 30 злотых», — отметила чиновница.

Целью внедрения новых правил будет, прежде всего, адаптация польских государственных норм к законодательству ЕС.

Процедура разрешений на сезонную работу будет действовать в сферах сельского хозяйства, садоводства, туризма и гастрономии.

Ранее сообщалось о том, что новые разрешения на сезонную работу будут двух видов. В случае иностранцев, которые находятся за пределами Польши, работодатель будет составлять заявление о предоставлении разрешения на сезонные работы. На основании этого разрешения иностранец сможет открыть визу в Польшу.

Иностранцы, имеющие биометрические паспорта, смогут въехать с таким разрешением в Польшу без виз. Но их работодатель также будет обязан зарегистрировать в управлении труда.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Декабрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть