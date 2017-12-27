27.12.2017, Киев, Семен Дорошенко

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В Польше обьявили, сколько будут платить украинцы за разрешение на работу

Директор Уездного управления труда в городе Груец Мазовецкого воеводства Мажанна Скочек сообщила о том, что с нового года в Польше вступят в силу новые правила трудоустройства иностранцев, в соответствии с которыми заявления о намерении поручить работу иностранцу будут заменены платными разрешениями на сезонную работу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом пишет «Польское радио».

«Период выполнения работы не может превышать 9 месяцев в течение календарного года и его считают от даты въезда иностранца в Польшу. Оплата за такой документ составит 30 злотых», — отметила чиновница.

Целью внедрения новых правил будет, прежде всего, адаптация польских государственных норм к законодательству ЕС.

Процедура разрешений на сезонную работу будет действовать в сферах сельского хозяйства, садоводства, туризма и гастрономии.

Ранее сообщалось о том, что новые разрешения на сезонную работу будут двух видов. В случае иностранцев, которые находятся за пределами Польши, работодатель будет составлять заявление о предоставлении разрешения на сезонные работы. На основании этого разрешения иностранец сможет открыть визу в Польшу.

Иностранцы, имеющие биометрические паспорта, смогут въехать с таким разрешением в Польшу без виз. Но их работодатель также будет обязан зарегистрировать в управлении труда.