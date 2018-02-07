07.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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В Польше Украине аукнулась игра против Коморовского

Баланс отношений между Польшей и Украиной был нарушен после того, как в апреле 2015 года Верховная Рада приняла закон, приравнявший участников Великой Отечественной Войны и боевиков УПА. А в это же время в украинском парламенте выступал тогда еще президент Польши Бронислав Коморовский.

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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил депутат Верховной Рады, считающийся «хозяином» Закарпатья, Виктор Балога, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если честно, если смотреть правде в глаза, то этот баланс, который был нарушен именно во времена этой гибридно-демократической власти, которая есть сегодня, он был нарушен 9 апреля 2015 года, когда тогдашний президент Коморовский выступил с высокой трибуны Верховной Рады. А он тогда был снова кандидатом в президенты, так вот, после того мы приняли закон, где приравняли к участникам освободительного движения УПА и других борцов за независимость Украины. Я убежден, что это закон нужно было принимать, но после того, как прошел второй тур выборов в Польше. Как вы знаете, он шел сюда набрать баллы, а мы его прямо подкосили так, что человек проиграл выборы», — заявил Балога.