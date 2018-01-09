09.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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В Польше уволили министра, обьявившего войну бандеровцам

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский отправлен в отставку, о соответствующем решении во вторник объявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, передает «Польское радио».

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Соответствующее решение глава польского кабмина представил президенту страны Анджею Дуде в ходе торжественной церемонии в Варшаве.

Как сообщается, сам Ващиковский на церемонии не присутствовал, он покинул президентский дворец за несколько минут до ее начала. Также Моравецкий отправил в отставку и главу министерства национальной обороны страны Антони Мачеревича.