28.02.2018, Киев, Владимир Гладков
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Украина, Экономика коллапса, Эмиграция

В Польшу из нищей Украины уже сбежали миллионы


Национальный банк Украины прогнозирует увеличение эмиграции украинцев в Польшу в три раза. Об этом в ходе заседания Верховной Рады заявил лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я читал вчера информацию Национального банка: они прогнозируют в ближайшее время увеличение эмиграции в Польшу в два – три раза. И причина здесь одна: минимальная заработная плата 120 евро, а в Польше – 500 евро. И миллионы украинских людей ломанулись в Польшу за деньгами. Единственная возможность остановить отток – это остановить демографический кризис», – заявил Ляшко.

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