28.02.2018, Киев, Владимир Гладков
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В Польшу из нищей Украины уже сбежали миллионы
Национальный банк Украины прогнозирует увеличение эмиграции украинцев в Польшу в три раза. Об этом в ходе заседания Верховной Рады заявил лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я читал вчера информацию Национального банка: они прогнозируют в ближайшее время увеличение эмиграции в Польшу в два – три раза. И причина здесь одна: минимальная заработная плата 120 евро, а в Польше – 500 евро. И миллионы украинских людей ломанулись в Польшу за деньгами. Единственная возможность остановить отток – это остановить демографический кризис», – заявил Ляшко.
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22:10 27 февраляУкраинский политик рассказал, когда стихнет антироссийский угар
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21:49 27 февраляМэра Одессы покошмарили, чтобы сделать сговорчивее накануне выборов
21:30 27 февраляКалекам из «АТО» будут выдавать деньги из бюджета на открытие малого бизнеса
21:22 27 февраляУкраинским дезертирам разрешат «гулять» два месяца. Дальше — увольнение из армии
21:13 27 февраляКиевский суд отказался отстранять от должности мэра Одессы
21:08 27 февраляГройсман хочет попасть в будущую Раду сам и протащить туда своих людей
21:02 27 февраляШтаб «АТО» продолжает бессовестно врать на своих официальных ресурсах
20:51 27 февраляЭкс-нардеп от КПУ : выборы 2014-года были договорным матчем с американским арбитром
20:35 27 февраляПризнание Гройсмана: после Майдана госдолг Украины вырос вдвое, старые займы будут погашать за счет новых
20:21 27 февраляДепутат Госдумы: у республик Донбасса хватит военных сил на сдерживание Украины
20:00 27 февраляКиеву напомнили, что такое войска Южного военного округа РФ
19:50 27 февраляВ ЛНР подсчитали небоевые потери ВСУ с начала года
19:43 27 февраляУкраина – страна дефолта
19:29 27 февраляГосдеп и Пентагон выделили 40 миллионов долларов на борьбу с «российской пропагандой»
19:23 27 февраляИщенко: Украина идёт ко дну и ее уже ничего не спасёт
19:14 27 февраляСенатор от Крыма: Россия в ближайшее время всех удивит
18:50 27 февраляДепутат Госдумы: с президентом-радикалом Украина быстрее вернется в русский мир
18:36 27 февраляВ Москве заявили, что следующего президента на Украине выберут США
18:27 27 февраляКиевский «жидобандеровец» предложил переименовать украинских полицаев в «советских»
18:07 27 февраляУкраина попытается уничтожить ЛНР и ДНР до осенних выборов глав республик
17:55 27 февраляКрымские татары не хотят обратно на Украину
17:34 27 февраляВвод миротворцев в Донбасс по украинскому сценарию – это прямая интервенция
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14:24 28 февраляЛиберальный батюшка сеет смуту в Великий Пост
14:04 28 февраляКонституционный суд Украины отменил закон о защите языков меньшинств
13:52 28 февраляМама Собчак бросилась на защиту польского националиста Мацейчука
11:53 28 февраляДавай, до свиданья: Томаш Мацейчук уезжает из России
10:32 28 февраляРоссию ждет серьезный рост промышленного производства
9:45 28 февраляКиевский эксперт объяснил украинцам, почему у них нет шансов против русского менталитета
23:27 27 февраляИдея меджлиса устроить всеукраинский плач по Крыму провалилась
22:58 27 февраляКак США могут использовать сумасшедшую украинскую верхушку
22:52 27 февраляСША решили задушить Россию. Держать удар придётся долго
22:29 27 февраляДепутат Госдумы: Хватит уже сопли жевать на Украине
22:10 27 февраляУкраинский политик рассказал, когда стихнет антироссийский угар
22:02 27 февраля«Отсечь Украину от Приднестровья и снять эту проблему»
20:21 27 февраляДепутат Госдумы: у республик Донбасса хватит военных сил на сдерживание Украины
20:00 27 февраляКиеву напомнили, что такое войска Южного военного округа РФ
19:43 27 февраляУкраина – страна дефолта
19:29 27 февраляГосдеп и Пентагон выделили 40 миллионов долларов на борьбу с «российской пропагандой»
19:23 27 февраляИщенко: Украина идёт ко дну и ее уже ничего не спасёт
19:14 27 февраляСенатор от Крыма: Россия в ближайшее время всех удивит
18:50 27 февраляДепутат Госдумы: с президентом-радикалом Украина быстрее вернется в русский мир
17:55 27 февраляКрымские татары не хотят обратно на Украину
16:10 27 февраляРоссийская авиация кошмарила корабли США в Черном море
15:52 27 февраляРоссия усиливает оборону Крыма, исходя из обстановки вокруг полуострова
15:11 27 февраляАнтироссийские санкции ударили бумерангом по европейскому бизнесу
15:02 27 февраляМалый и средний бизнес России ждёт от послания Путина гарантий защиты
14:54 27 февраляИзвестная крымская татарка объяснила, почему она поддерживает Путина
14:06 27 февраляКазаки поставили на место одиозных «пусечек»
13:34 27 февраляАмериканский беспилотник провел разведку вдоль российской береговой линии
12:40 27 февраляПолиция обыскала польского националиста Томаша Мацейчука и готовит депортацию
12:37 27 февраляУкраинские патриоты не оценили: Pussy Riot попали и в ФСБ, и на «Миротворец»
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23:48 26 февраляМеджлисовцы на митинге в Киеве покусились на целостность Украины
23:39 26 февраляУмеров на канале Порошенко фантазирует, как Запад «дожмёт» Россию
23:31 26 февраляРоссийский Крым готовит громкий судебный процесс против бандеровской Украины
23:10 26 февраляУкраинский министр рухнул в обморок после проклятий в адрес России
23:04 26 февраляЧубаров закатил истерику из-за стихов о 23 февраля
22:51 26 февраляЧубаров: Крымчане, докажите верность бандеровцам! Бойкотируйте российские выборы!
22:35 26 февраляКиев угрожает крымчанам тюрьмой за работу на выборах президента России
22:24 26 февраляСенченко заявил, что водной, товарной и энергетической блокады Крыма недостаточно
22:14 26 февраля«Крым будет невыносимо тяжелым»: Киев угрожает ужесточить блокаду полуострова
20:47 26 февраляМечта соратницы Садового: ударить по лицу представителя России в ПАСЕ
20:25 26 февраляЖириновский: В ответ на «страну-агрессора» — разрыв договора «О дружбе с Украиной»!
20:10 26 февраляАнтикрымский шабаш в Стамбуле: Оставьте полуостров в покое, демоны!
19:39 26 февраляСевастопольские депутаты просят снять Собчак с выборов
19:26 26 февраляНа Украине запретили российскую вакцину от кори
16:23 26 февраляСуровый климакс: Геращенко пригрозила выборами Путина по всему миру
16:01 26 февраляЧубаров требует от Верховной Рады срочно утвердить виртуальную «автономию» в Крыму
15:28 26 февраляВ Верховной Раде продолжается истерика из-за выборов в российском Крыму
15:23 26 февраляРоссия избавляется от западной зависимости
14:04 26 февраляВ Киеве жалуются, что крымчане и на повторном референдуме выберут Россию
13:53 26 февраляКак Порошенко в Мюнхене: «Международный форум» по Крыму в Киеве прошел в полупустом зале
13:01 26 февраляЧерез 20 лет Украина станет союзником России
12:36 26 февраляКадыров поиздевался над латвийским Сеймом
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