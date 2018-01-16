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В польском МИД новая метла — хотят уволить дипломатов, учившихся в России
Новый министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович намерен провести совершенно другую кадровую политику — уволить из ведомства дипломатов, окончивших российские вузы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Об этом сообщает польское издание RMF.FM.
Отмечается, что одной из главных причин отставки бывшего министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского было нежелание менять кадровую политику в МИД. Он выступал против увольнений и приема новых сотрудников без дипломатического опыта.
В то же время Чапутович попрощается со «старыми» работниками — преимущественно выпускниками Московского государственного института международных отношений — и примет на работу новых дипломатов, даже с более низкой квалификацией.
Метки: МГИМО, Польский МИД, увольнения
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