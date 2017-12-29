29.12.2017, Киев, Семен Дорошенко

655 просмотров

В порт под Одессой прибыла очередная партия американского угля для Ахметова

В одесском порту «Южный» пришвартовались два последние в 2017 году балкера с энергетическим углем из США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом сообщили в пресс-службе порта.

Судно OCEANUS доставило 60,4 тыс. тонн энергетического угля для принадлежащего Ринату Ахметову холдинга ДТЭК, а судно WOOLLOOMOOLLOO −73,4 тыс. тонн для ОАО «Центрэнерго». Работы по разгрузке проводятся по графику.

«В 2017 году объемы перевалки импортного энергетического угля в ГП» МТП «Южный» составили более 11% от общего грузооборота предприятия. С мая по декабрь в ГП обработано 18 судов типа Panamax. Это самый большой показатель в Украине. Сегодня уже ведутся переговоры относительно будущего сотрудничества с грузовладельцами в 2018 году. Согласуются объемы и графики поставок, а также готовятся проекты развития производственных площадок для наращивания обработки грузов«, — отметил и.о. директора ГП «МТП» Южный «Виталий Жуковский.

С мая 2017 ГП «МТП «Южный» разгрузил более 1 млн тонн энергетического угля для государственных и частных компаний, из которых 847 тыс. тонн — для енергохолдингу ДТЭК, 412,5 тыс. тонн — для ПАО «Центрэнерго».