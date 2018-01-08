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08.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Общество, Политика, Происшествия, СМИ, Украина

В Праге по неизвестной причине умер бывший зять Юлии Тимошенко


8 января в Праге скончался бывший зять украинского политика Юлии Тимошенко, 49-летний британский музыкант, байкер и бизнесмен Шон Карр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщается на странице его рок-группы Death Valley Screamers в Facebook. 

«Шон Карр умер во сне в 10.00 8 января 2018 года, его дочь Чарли была рядом», – говорится в сообщении.

Карр недавно открыл в столице Чехии клуб. Он сотрудничал с украинскими байкерами и имел «огромную любовь» к Украине, рассказали его коллеги по рок-группе. Причина смерти неизвестна.

В 2005 году Карр женился на Евгении Тимошенко, дочери лидера украинской партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко. Пара развелась в 2012 году, детей у них не было.

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