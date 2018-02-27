27.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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В Раде истерика из-за перспектив украинской ГТС

Украинская власть запланировала передачу газотранспортной системы страны под контроль иностранцев.

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Об этом с трибуны Верховной Рады заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам бывшего украинского премьер-министра, запрет на отчуждение украинской ГТС был принят еще в 2007 году, но нынешние депутаты втихую отменили его.

«Ни для кого не секрет, что Украина сегодня экономически находится на одном из последних мест в мире. По данным Bloomberg, мы входим в десятку самых несчастных экономик мира. Уровень нашей жизни, по сути, самый низкий среди всех стран мира. Но на фоне этого Украина еще продолжает владеть ресурсами, которые могут дать достаточно сильный толчок для восстановления экономики. В 2007-м году… приняли закон, в том числе моего авторства,который запрещает любые манипуляции с газотранспортной системой Украины. Лизинги, передачи в аренду, концессии, приватизацию, корпоратизацию — все на свете было запрещено», — напомнила политик.

Она также отметила, что в стране, где государственный долг почти сравнялся с ВВП, для строительства новой ГТС нужно вложить 300 миллиардов евро.

«Но абсолютным жульничеством были принятые изменения к закону, который я только что назвала, и сейчас господин Коболев начал процесс передачи в управление газотранспортной системы без каких-либо денег. 49 процентов передается. Кроме того, они рассматривают передачу не только в концессию, а практически в собственность иностранной компании», — заявила Тимошенко.

Напомним, ранее появилась информация о том, что оператора украинской ГТС выводят из состава НАК «Нефтегаз Украины» для того, чтобы передать ее в управление европейцам.

«Мы говорим о выделении оператора ГТС, которого мы готовим не только к выделению, но и к привлечению европейского партнера, что является очень важной задачей не только для «Нефтегаза», но и для всей Украины», — заявил в эфире 5 канала глава «Нефтегаза» Андрей Коболев.