01.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

927 просмотров

В Раде истерика: Почему Гужву не застрелили, как Бузину?!

Нужно было убить редактора киевской интернет-газеты «Страна» Игоря Гужву, чтобы не дать ему возможности выехать в Австрию, где он, как сообщал «ПолитНавигатор», попросил политическое убежище.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Такое мнение на своей странице в Facebook высказывает одиозный украинский националист, депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук.

«Редактор интернет-издания «Страна» Игорь Гужва, известный своими сепаратистскими взглядами и подозреваемый в ряде уголовных преступлений, в том числе и преступлений против государства убежал в Австрию и просит там политическое убежище. Б…ядь, б…дь, б…ядь! Сука, и когда же наконец эти прокацпские уроды не смогут бежать из страны и будут нести ответственность за свои преступления?, — поинтересовался политик. — Терпение лопается и похоже история Бузины имеет шанс на неоднократное повторение!»

Позже он написал еще один пост, уточнив свою позицию.

«Когда государство не способно наказывать коллаборационистов и шпионов, эту функцию берут на себя неизвестные патриоты! Навеяно бегством Гужвы и ликвидацией Бузины», — добавил Мосийчук.

Некоторые читатели поддержали депутата, но были и те, кто напомнил ему о том, как Мосийчук попался на коррупциии, и предупредили, что его и самого могут убить.