02.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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В Раде истерика: ЮНЕСКО признало украинский язык поздним ответвлением от русского

Российская Федерация якобы начала второй этап наступления на Украину, подключив влиятельную и авторитетную международную организацию ЮНЕСКО.

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Об этом с трибуны парламента заявил депутат парламента, вице-председатель фракции «Народный фронт», бывший комбат батальона «Миротворец» Андрей Тетерук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутат сообщил, что на официальном сайте ООН появилась информация о том, что украинский язык начал формироваться гораздо позже русского.

«Украинский язык подано якобы как позднее ответвление от русского и как начавший формироваться значительно позже русского и белорусского. На этот лживый факт не обращать внимание мы не можем, поскольку это утверждение укладывается в ряд целенаправленных шагов по оценкам украинского языка, а соответственно украинского народа, которые взяты на вооружение в Кремле и не раз были озвучены Путиным. Эти фейки постоянно повторяются российскими и, к сожалению, украинским СМИ», — возмутился политик.

По его словам, сейчас наблюдается «новый этап наступления», в котором используется ООН.

«Стратегия российской идеологии заключается в таких шагах. Первое: украинский язык — это якобы производное образование от русского, поэтому его нельзя считать самостоятельным и древним. Второе. А если нет отдельного языка, то, по мнению Кремля, нет отдельного народа, а один русский народ. А если есть единый язык и есть единый народ, по их мнению, русский, то, как считает Москва, необходимо покончить с экспериментированием относительно самостоятельности государства Украина», — заявил Тетерук.