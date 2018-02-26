26.02.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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В Раде паникуют из-за роста самоубийств среди боевиков «АТО»

В связи с ростом самоубийств в рядах ВСУ, на Украине предлагают создать министерство по делам ветеранов, которое будет заниматься реабилитацией военных. Если этого не сделать, то число самоубийств и тотального алкоголизма в украинской армии в ближайшее время возрастёт в несколько раз.

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Об этом у себя на странице в социальной сети «Facebook» написала глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Напомним, как ранее сообщал «ПолитНавигатор», на базе Украинского научно-исследовательского института социальной и судебной психиатрии и наркологии МОЗ Украины создан реестр суицидов среди военнослужащих и демобилизованных из зоны «АТО».

«По данным военной прокуратуры, еженедельно в зоне боевых действий совершают самоубийство 2-3 военнослужащие. Эта статистика – свидетельство неэффективной работы государства по подготовке личного состава Вооружённых Сил к войне и отсутствия оптимального для психологического состояния солдат режима ротации и отдыха», – отмечает Богомолец.

Депутат предупреждает, что отсутствие грамотной политики в сфере защиты жизни и здоровья военнослужащих неминуемо приведёт к увеличению числа суицидов.

«Самоубийства среди бывших комбатантов – общемировая проблема, и при отсутствии государственной политики, направленной на защиту жизни и здоровья защитников родины, количество суицидов будет стремительно расти. Учитывая, что кроме сотен тысяч украинский, прошедших «АТО», есть ещё и сотни тысяч гражданских лиц, живущих в условиях военных действий, и внутренне перемещённых лиц, имеющих те или иные признаки посттравматических стрессовых расстройств, – ситуация будет только ухудшаться. Это приведёт не только к увеличению количества суицидов, а и к росту преступности, алкоголизма, насилия в семьях», — прогнозирует Богомолец.

Главной причиной этого она называет отсутствие системной работы по нормализации психического здоровья нации.

«Психологическая подготовка будущих защитников государства должна начинаться задолго до их участия в боевых действиях. Будущие солдаты и офицеры должны быть физически и морально готовыми ко всем стрессовым ситуациям, которые им предстоит пережить и увидеть на фронте. Человек подписывающий контракт, должен понимать, на что он идёт, чтобы свести к минимуму негативные последствия для психики», – пишет глава парламентского комитета.

По её мнению, подобная подготовка должна начинаться ещё в школе в виде военно-патриотического воспитания, к которому уже сегодня следует привлекать ветеранов «АТО».

«Нам нужно создать Министерство по делам ветеранов и сеть ветеранских центров по всей Украине. Работать в них должны сами ветераны АТО, которые понимают своих боевых побратимов, их психологическое состояние и знают, какая помощь им нужна. Министерство по делам ветеранов должно заниматься полным сопровождением бывших бойцов, начиная с организации медицинского обследования при возвращении домой, санаторно-курортного лечения и заканчивая вопросами трудоустройства и реинтеграции защитника Отечества в мирную жизнь», – считает Богомолец.

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