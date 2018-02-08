08.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Политика, Украина

В Раде признали, что Украина строит националистический тоталитаризм


По его словам, На Украине отсутствует культурная политика, вместо которой ведется борьба с инакомыслием как политическим, так и религиозным.

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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил депутат Верховной Рады Евгений Мураев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Украине нет культурной политики, в Украине развязана культурная война. Это инструмент политической, психологической войны. Идет подмена исторических понятий, идет создание нового пантеона героев, борются по религиозному признаку и по многим другим. Формируется тоталитарный режим», — убежден Мураев.

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