08.02.2018, Киев, Максим Карпенко

1 967 просмотров

В Раде признали, что Украина строит националистический тоталитаризм

По его словам, На Украине отсутствует культурная политика, вместо которой ведется борьба с инакомыслием как политическим, так и религиозным.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил депутат Верховной Рады Евгений Мураев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Украине нет культурной политики, в Украине развязана культурная война. Это инструмент политической, психологической войны. Идет подмена исторических понятий, идет создание нового пантеона героев, борются по религиозному признаку и по многим другим. Формируется тоталитарный режим», — убежден Мураев.