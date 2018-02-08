08.02.2018, Киев, Игорь Петров

3 083 просмотров

В Раде решили поговорить о «незаконных раскопках в Крыму». Шухевич — против

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №7292 «О проведении парламентских слушаний об охране культурного наследия на тему «Состояние, проблемы и перспективы охраны культурного наследия в Украина (апрель 2018 года)». За принятие проголосовали 232 депутата, причем нужное количество набралось лишь с четвертой попытки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Закон о поможет остановить «уничтожение ханского дворца в Бахчисарае и незаконные раскопки в Крыму», заявил во время обсуждения закона заявил министр культуры Украины Евгений Нищук

«Я полностью за этот закон. Он касается объектов национального наследия ЮНЕСКО, которые на оккупированных территориях и в аннексированном Крыму. Это касается Херсонеса Таврийского, это касается ханского дворца в Бахчисарае. Это поможет нам иметь дополнительный голос, когда парламент будет иметь резолюции к российскому правительству остановить незаконные археологические раскопки в Херсонесе, остановить уничтожение ханского дворца», – сказал он. Под «уничтожением» Евгений Нищук имел в виду ремонт, который, по его мнению, проводится не так как следовало бы (например, буковые балки крыша заменяют бетонными).

Нардеп от партии Ляшко и сын главаря УПА Романа Шухевича Юрий Шухевич выступил против закона, поскольку тот был одобрен на профильном комитете со значительными нарушениями. «Есть масса замечаний – он нарушает международные нормы, много конвенций, которые мы подписали. Все эти концессии – это уничтожение нашего культурного наследия», — сказал он.

Соратник Юлии Тимошенко, националист Игорь Луценко поблагодарил Нищука за «активную позицию» в отношении храма УПЦ, погром которого устроили штурмовики из группировки С14, и заявил, что более 70% строительных компаний, уничтожающих культурное наследие в центре Киеве имеют российский капитал. «Уничтожение культурной идентичности, памятников – это гибридная война, в которой мы тоже должны принимать участие», — сказал он.

Александр Долженков («Оппозиционный блок») напомнил, что на востоку Украины памятники разрушают неонацисты. Состояние культурного наследия – наша общая ответственность, заявил он. «Охрана начнется там, когда мы начнем объединяться, не говоря, что кто-то – патриот, кто-то нет, не совершая, например, в восточных областях руками представителей Западной Украины разрушение каких-либо памятников. Наше развитие будет начинаться с взаимного уважения», — сказал он.