07.02.2018, Киев, Максим Карпенко

1 647 просмотров

В Раде угрожают Польше украинскими заробитчанами

Антибандеровский закон, который вчера подписал президент Польши Анджей Дуда, безусловно, скажется на взаимоотношениях двух стран, но при нынешних темпах миграции это может отразиться негативно для Польши.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил депутат Верховной Рады, сын одного из руководителей ОУН-УПА, Юрий Шухевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«При современной власти, я думаю, что будет обострение и оно отразится и на тех украинцах, которые там работают, ну и, если будет обострение, оно отразится и на польском населении. Но мне иногда смешно — выселили украинцев из Холмщины, выселили из Лемковщины — смотрите, может так оказаться, что там больше украинцев, чем они выселили. А еще, если будет усиливаться из Польши миграция на запад, то кто его знает, какая завтра будет Польша и будет ли она Польшей», — заявил Шухевич.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», экс-министр обороны Украины Александр Кузьмук назвал украинских заробитчан в Польше «Пятым Украинским фронтом», который схватится за колы, если поляки продолжат ворошить тему истории.