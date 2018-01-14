14.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

6 891 просмотров

В Раде займутся государственной изменой Порошенко

На Украине не утихает скандал, вызванный публикацией грузинским телеканалом Rustavi 2 копии якобы собственноручно написанного в 2007 году обращения Петра Порошенко к главе ФСБ России, где нынешний украинский президент уверяет, что всегда действовал в интересах России

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Несмотря на то, что пресс-служба Порошенко назвал письмо фейком, отметив, что сын президента женился только в 2013 году, тогда как в обнародованной копии говорилось, что он был женат еще в 2007 году, далеко не все украинские политики поверили в опровержение.

Так, депутат Верховной Рады Валерий Куприй в своем блоге анонсировал депутатский запрос в СБУ по факту государственной измены Порошенко.

«Я считаю, что общество должно четко знать об идентичности почерка Порошенко с его просьбой к директору ФСБ пустить его в Россию в 2007 году. Также следствие должно выяснить, насколько часто и через какие пункты пропуска госграницы Порошенко наведывался в Россию, с какой целью, с кем имел контакты.

Отдельно важно понять в каких отношениях был старший сын президента со своей женой до 2007 года. И если будут найдены доказательства их личного знакомства, то у меня не останется никакого сомнения в подлинности докладной записки Порошенко в ФСБ. Ведь для него нет никакой проблемы заявить, что его дети находятся в браке — это же о гражданском браке идет речь», — отметил Куприй.

Он также добавил, что запрос будет подан завтра, а в пятницу озвучит его с трибуны парламента. В феврале, обещает политик, он ознакомит общественность с полученными результатами.

В то же время старший сын президента Украины Алексей Порошенко утверждает, что со своей будущей женой он познакомился в 2011 году.