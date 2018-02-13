13.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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В Раде заявили, что ни ООН, ни ОБСЕ не заставят Украину выполнить Минские соглашения

Для Украины не имеет значения, что Минские договоренности закреплены единогласно одобренной резолюцией Совета безопасности ООН.

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Об этом в эфире телеканала 112 заявил лидер «Радикальной партии», депутат ВР Олег Ляшко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Возможно, на сайте ОБСЕ или на сайте ООН можно прочитать Минские договоренности, но соответственно с законом о международных договорах, любое международное соглашение должно быть направлено в парламент для ратификации. Я утверждаю, что официально ни парламент, ни один из депутатов не получал эти договоренности. Мы видели разные версии. Более того, президент Порошенко заграницей рассказывает об одном, а в Украине рассказывает о другом», — сказал Ляшко.

Отметим, что статья 25 Устава Организации Объединенных Наций гласит, что все члены Организации Объединенных Наций «соглашаются, в соответствии с настоящим Уставом, подчиняться решениям Совета Безопасности и выполнять их».