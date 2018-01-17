 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
17.01.2018
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Донбасс, Общество, Россия

В РФ рассмотрят законопроект об отмене трудового патента для жителей ЛДНР


В Госдуме РФ подготовлен законопроект, отменяющий трудовые патенты для жителей народных республик Донбасса. В случае его принятия жители ЛДНР смогут беспрепятственно передвигаться по территории России.

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Об этом на брифинге в Луганске рассказал депутат Государственной Думы РФ Андрей Козенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня жители Луганской Народной Республики, пока не обладая временно гражданством Российской Федерации, имея паспорт гражданина ЛНР, по моему глубокому убеждению, должны обладать всей полнотой прав на территории Российской Федерации наравне с гражданами РФ. Понимая это, мною уже подготовлен законопроект, и буквально через неделю группой депутатов РФ будет внесён закон об отмене необходимости получения трудового патента», — сказал депутат.

По его словам, обсуждение этой инициативы проходило и нашло поддержку как на правительственных площадках, так и в Совете Федерации.

«Мне бы хотелось, чтобы эти изменения были внесены в закон Российской Федерации «О статусе иностранных граждан», пока мы рассуждаем этими категориями, чтобы у тех жителей ЛНР, равно как и ДНР, которые приезжают на территорию Российской Федерации, не было необходимости в получении трудового патента – свободное трудоустройство, свободное перемещение», — заявил Козенко.

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