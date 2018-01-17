17.01.2018

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В РФ рассмотрят законопроект об отмене трудового патента для жителей ЛДНР

В Госдуме РФ подготовлен законопроект, отменяющий трудовые патенты для жителей народных республик Донбасса. В случае его принятия жители ЛДНР смогут беспрепятственно передвигаться по территории России.

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Об этом на брифинге в Луганске рассказал депутат Государственной Думы РФ Андрей Козенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня жители Луганской Народной Республики, пока не обладая временно гражданством Российской Федерации, имея паспорт гражданина ЛНР, по моему глубокому убеждению, должны обладать всей полнотой прав на территории Российской Федерации наравне с гражданами РФ. Понимая это, мною уже подготовлен законопроект, и буквально через неделю группой депутатов РФ будет внесён закон об отмене необходимости получения трудового патента», — сказал депутат.

По его словам, обсуждение этой инициативы проходило и нашло поддержку как на правительственных площадках, так и в Совете Федерации.

«Мне бы хотелось, чтобы эти изменения были внесены в закон Российской Федерации «О статусе иностранных граждан», пока мы рассуждаем этими категориями, чтобы у тех жителей ЛНР, равно как и ДНР, которые приезжают на территорию Российской Федерации, не было необходимости в получении трудового патента – свободное трудоустройство, свободное перемещение», — заявил Козенко.