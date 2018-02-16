16.02.2018, Москва, Елена Острякова
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Медицина, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Украина

В России думают, как обеспечить медицинской помощью Приднестровье


В правительстве РФ сейчас прорабатываются варианты обеспечения медицинской помощью граждан России, проживающих в Приднестровье, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сегодня в Госдуме РФ сообщил замминистра здравоохранения Дмитрий Костенников,

«Мы постоянно осуществляем контакты с министерством здравоохранения ПМР. Чем можем, помогаем, но, к сожалению, все это происходит в ручном режиме. При необходимости мы оказываем помощь в госпитализации. Системного решения вопроса пока нет. Есть предложения, которые пока прорабатываются», — сказал Костенников.

По его словам Россия оказывает содействие жителям Приднестровья в получении медицинского образования и повышении квалификации, правда, частично за счет их личных средств.

«Это плохо. Это то, над чем следует работать правительству РФ и министерству здравоохранения. Это безусловно должно быть сделано», — прокомментировал ситуацию зампред комитета по делам СНГ Константин Затулин.

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