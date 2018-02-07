07.02.2018, Москва, Елена Острякова

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В России грядет второй этап амнистии капиталов

Госдума РФ приняла сегодня пакет законопроектов о проведении в России с 1 марта 2018 года по 1 марта 2019 года второго этапа амнистии капитала. Предпринимателей, подавших декларации о зарубежных активах, освободят от ответственности за нарушения налогового и валютного законодательства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Усилились нажимы на капитал за границей. Мы видели, что происходило на Кипре, когда российским капиталистам сказали: мы вам прощаем, ничего вы назад не получите. Капитал возвращается на родину, и должен быть уверен, что здесь будет безопасно. Особенно сейчас, когда санкционный нажим после Крыма, Украины и Сирии усиливается», — сказал депутат от партии «Гражданская платформа» Рифат Шайхутдинов.

Фракция КПРФ выступила против амнистии.

«Это признание бессилия государства вернуть ворованный капитал. Если бы вернули Дзержинского, таких бы проблем не было. Почему Савва Морозов перед революцией никуда со своим капиталом не бежал? Мы сегодня разрешаем криминалу войти в нашу экономику», — сказал коммунист Николай Харитонов.