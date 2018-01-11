11.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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В России предупредили, что украинские воздушные цели будут уничтожаться

Минобороны РФ связывает развертывание двух полков ПВО, вооруженных зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 «Триумф» и зенитными ракетно-пушечными комплексами (ЗРПК) «Панцирь-С1» на территории Крыма, с возрастающей угрозой для полуострова, исходящей из Киева, пишет «Независимая газета».

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В публикации отмечается, что военное ведомство России в своих выводах ссылается на данные об усилении авиапарка ВВС Украины, а также на достоверную информацию о развитии украинской ракетной программы.

В районе Феодосии четвертая воздушная армия Южного военного округа уже развернула один полк ПВО, предназначенный для защиты восточной полусферы воздушного пространства полуострова, в том числе и Крымского моста. Еще один зенитно-ракетный полк будет развернут в районе Севастополя в ближайшее время — начало его боевого дежурства запланировано на 12 января.

Силы ПВО, развернутые под Севастополем, кроме прочих направлений прикроют воздушное пространство вдоль границы с Украиной, над Чонгаром и Армянском.

«Что бы там ни испытывали киевские тактики, любой объект, пересекающий воздушную границу полуострова без разрешения, будет гарантированно сбит – летит он в сторону Крымского моста или на евпаторийские санатории», – прокомментировал ситуацию депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Издание напоминает, что в 2016 году президент Украины Порошенко поставил задачу «по разработке и производству нового ракетного вооружения, комплексов крылатых ракет, новых образцов артиллерийских систем, высокоточных боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов ударного типа», а год спустя о реализации ракетной программы общественность узнала из слов секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, заявившего, что с четвертого квартала 2016 года ВСУ начали получать мощное ракетное оружие.