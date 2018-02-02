02.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Общество, Происшествия, СМИ, Украина

В России сгорел дотла дом, где родился Ельцин


Деревянный дом в себе Басмановское Свердловской области, где родился Борис Ельцин и прошли первые месяцы его жизни, сгорел дотла, передает «ПолитНавигатор».

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Об этом сообщает «Российская газета».

«Сообщение о пожаре поступило 26 января в 6.49 утра. На площади 200 квадратных метров горел частный жилой дом на улице Мичурина в селе Басмановское. В тушении были задействованы четыре единицы техники и шесть человек. В 8.17 огонь удалось потушить», — рассказала изданию представитель пресс-службы главка МЧС Свердловской области Алина Хасанова.

Официально первый президент России родился в селе Бутка (ныне это территория Талицкого района Свердловской области). Однако право называться родиной Ельцина оспаривает соседнее село. Согласно данным биографа Бориса Минаева, Ельцины действительно жили в селе Басманово (так населенный пункт назывался ранее), но больница, в которой на свет появился будущий глава государства, находилась все же в Бутке — в 13 километрах от поселка.

Так или иначе, местные жители привыкли считать, что первые месяцы Ельцин жил именно в доме на улице Мичурина.

По данным МЧС, пламя уничтожило и само здание, и надворные постройки. Причины происшествия выясняются.

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