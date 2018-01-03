 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
03.01.2018, Киев, Мирослав Любченко
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Вандализм, История, Общество, Политика, Провокации, Происшествия, Скандал, Украина

В Ровенской области осквернили памятник польским солдатам


Туристы, приехавшие на новогодние праздники в Национальный природный парк «Шацкий» на Ровенщине, обнаружили оскверненным мемориальный комплекс польским солдатам, погибшим в сентябре 1939 года во время нападения Третьего Рейха и наступательных действий Советской Армии, который находится в селе Мельники Шацкого района Ровенской области.

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Вандалы исписали центр комплекса антипольскими надписями и упомянули Волынскую трагедию, а на крестах, установленных на могилах польских воинов, изобразили символику партии «Свобода».

Комментариев от представителей местного отделения партии по поводу этой акции вандализма не поступало.

Известно, что на местном кладбище похоронены останки 26-ти польских солдат,, а тела остальных были найдены местными поисковиками в лесах и полях уже во времена независимости Украины. Представители украинской и польской общественности с Волыни и Люблинского воеводства регулярно проводят мероприятия на этом месте жертв Второй мировой войны, демонстрируя общее стремление к миру. Последнее мероприятие проводили с польской стороны «Фонд независимости», а с Волыни общественная организация «Форум украинских журналистов» при содействии Генерального консульства Республики Польша в Луцке.

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