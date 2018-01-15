15.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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В СБУ подсчитали: за два месяца «рубить бабло» на Украину вьехали 49 российских артистов

За два последних месяца разрешение на проведение гастролей в Украине получили 49 российских артистов, и лишь одному было отказано.

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Об этом заявили в понедельник, 15 января, в СБУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в 49 случаях у спецслужбы были законные основания пустить в Украину российских артистов.

«С момента вступления в силу закона Украины «О внесении изменений в закон Украины „О гастрольных мероприятиях в Украине“ (16 ноября 2017 года, — ред.) в Службу безопасности поступило около 50 запросов от организаторов указанных гастролей», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, в СБУ запретили разглашать имя артиста, которому было отказано во въезде в Украину.