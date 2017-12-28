28.12.2017, Киев, Семен Дорошенко

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В СБУ похвастались разоблачением 388 «агентов Кремля» в интернете

В течение 2017 года работники СБУ пресекли деятельность 388 человек, причастных к «разжиганию гибридной агрессии РФ в информационном пространстве», передает корреспондент «ПолитНавигатора»..

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Об этом говорится в сообщении СБУ.

«Сотрудники подразделений контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ пресекли деятельность 388 злоумышленников, причастных к администрированию и модерации антиукраинских ресурсов в Интернете. По материалам спецслужбы зарегистрировано 43 уголовных производства в отношении агитаторов, которые в основном в российских соцсетях распространяли материалы призывы к свержению конституционного строя и государственной власти, проведение массовых беспорядков и другую антиукраинскую пропаганду», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала года суды приняли 36 обвинительных приговоров владельцам и администраторам так называемых «антиукраинских» сообществ и страниц в социальных сетях, в частности «ВКонтакте» и «Одноклассники». Их действия квалифицированы по ст. 109 (насильственное изменение или свержение конституционного строя), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

В 2017 году работники СБУ пресекли использование 24 сайтов в украинском сегменте интернета, через которые, по версии спецслужбы, проходила «координация террористической и иной противоправной деятельности».

«Прекращено также функционирование сети из десяти информационных сайтов, которая была создана российскими спецслужбами для распространения ложных сообщений манипуляционнного характера в рамках гибридной информационной агрессии против Украины. Ресурсы, входившие в сеть, были зарегистрированы с использованием похищенных на территории РФ паспортов украинских работников», — отмечается в сообщении.