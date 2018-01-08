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08.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Общество, Происшествия, США, Украина

В сеть попало видео пожара в небоскребе Трампа


В Нью-Йорке на крыше небоскреба Трамп-тауэр произошел пожар., передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает NBC.

На видеозаписях виден густой белый дым, идущий с крыши небоскреба, однако непосредственно огня не наблюдается.

По данным телеканала, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки.

На месте работают пожарные. В результате инцидента пострадавших нет. Сам Дональд Трамп во время пожара в здании не находился.

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