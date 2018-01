В сеть попало видео пожара в небоскребе Трампа

08.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

В Нью-Йорке на крыше небоскреба Трамп-тауэр произошел пожар., передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Об этом сообщает NBC.

Fire crews are responding to a fire at Trump Tower. There have been no injuries or evacuations, and the President is not currently at Trump Tower. pic.twitter.com/xcsHVX5bhP

— TODAY (@TODAYshow) 8 января 2018 г.