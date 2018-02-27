27.02.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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В сети появилось видео, на котором бандеровцы угрожают перенести войну на территорию Польши и Венгрии

В интернете появилось видео, на котором люди, представляющиеся украинскими националистами, жгут государственные флаги Польши и Венгрии, а также упрекают своих соседей в посягательстве на территориальную целостность Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы – украинские националисты, мы – патриоты. Нам хорошо известно, что вы, венгры, и вы, «ляхи» посягаете на территориальную целостность Украины. Хотим Вас заранее предупредить, что мы не станем терпеть и ждать, когда вы ударите нам в спину. Мы не станем терпеть антиукраинские законы, которые унижают наше достоинство, наших героев и наш родной язык», – заявили националисты.

Кроме этого, они предупреждают, что способны устроить диверсии и провокации в Польше и Венгрии.

«Наших людей достаточно и на вашей территории. Если вы не прекратите антиукраинскую деятельность, мы устроим очень большие проблемы на ваших территориях, а ваших соотечественников выгоним с нашей родной земли».

Отметим, что данное видео встретило множество откликов со стороны польских пользователей.

«Вы шлюхи, ничего не имеющие … спрячьтесь, вы должны служить полякам, вы для этого созданы … сидите в будке и ждёте приказаний польского хозяина! вас нужно еб*ть».

У вас-героев Крым отжали Ха-ха-ха! Парни из Донбасса ждут ваши тела ха-ха.

Упадлина – шутка на карте Европы. Сомали Европы, ваша армия, даже с гражданскими лицами из Донецка не может сражаться. Приходская степная пустыня, защищаете Европу? Вы бросили Крым без единого выстрела, какая у вас история? Вы живёте на украденных землях. Украинский Президент преклонил колени перед Польским паном!

Как обычно, вы очень храбры. 70 лет назад вы убили беззащитных соседей, и теперь вы боитесь показать свою грязную морду. Разве вы не работаете ни в одной из этих стран, потому что ваш Президент никогда не существовал и никогда не будет существовать, потому что такая жопа не заслуживает того, чтобы называться государством», – пишут в комментариях пользователи.

В то же время проукраинские читатели доказывают, что данный ролик — это провокация российских спецслужб.

При этом ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», сын командующего УПА Романа Шухевича, депутат ВР Юрий Шухевич заявил, что для Украины Польша такой же враг, как и Россия.

Кроме того, экс-советник главы СБУ, депутат ВР прошлого созыва от ВО «Свобода» Юрий Михальчишин заявил, что украинские националисты должны быть готовы к силовым действиям, чтобы остановить «польскую весну во Львове».