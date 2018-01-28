28.01.2018, Москва, Елена Острякова
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Общество, Политика, Россия, Скандал, Сюжет дня

В Сети появилось видео жесткого задержания Навального


Несанкционированная акция «Забастовка избирателей» в Москве, как и другие незаконные акции Алексея Навального вновь пройдет без своего лидера. Оппозиционера задержали на Тверской, когда он с получасовым опозданием шел к своим сторонникам.

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За два часа до этого Навальный вышел в прямой эфир и сообщил, что его дом обложен полицией.

«В гараже полиция, в подъезде полиция, около квартиры. Но сам я сейчас не дома. Дорогие полицейские, можете приходить на улицу академика Зелинского, дом 6. Отсюда я пойду в офис ФБК, а потом по Тверской вместе со всеми. Это хитрый план», — сказал Навальный.

Он выразил надежду, что сегодня наконец дойдет до своей акции.

«Задержат, меня или нет, но я потом скажу внукам, что выражал свое несогласие. Поэтому все плохие вещи, которые случатся, прошли при моем сопротивлении», — сказал Навальный.

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