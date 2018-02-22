22.02.2018, Севастополь, Максим Карпенко

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В Севастополе пройдет встреча с известным политологом-американистом Андраником Миграняном

27 февраля в Севастополе пройдет встреча с известным политологом-американистом Андраником Миграняном. Мероприятие запланировано на 17-00 и состоится в Центральной библиотеке им. Толстого в рамках международного медиа-клуба «Формат А3». Вход будет свободным для всех желающих.

На встрече будут обсуждаться вопросы взаимоотношения России и Запада, пути выхода из кризиса и современное положение дел.

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«Задать вопросы Андранику Миграняну об истории и перспективах российско-американских отношений, победе национализма над глобализмом и возможности пересмотра политического вектора, сложившегося после Второй мировой войны, можно на открытой встрече», — говорится в анонсе мероприятия.