29.12.2017, Славянск, Владимир Гладков

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В Славянске поднялись против бандеровцев

Славянский городской совет судился с ВО «Свобода», чтоб запретить факельное шествие националистов в честь Бандеры, которое запланировано на 1 января.

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В то же время местный суд не увидел противоправных действий в данном мероприятии и разрешил шествие. После оглашения судебного вердикта, мэр города Славянска Вадим Лях рассказал журналистам телеканала «С-Плюс» причину подачи иска в суд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Анализируем ситуацию: на 30 жителей нашего города придётся порядка 100 приезжих из разных городов Украины, которые пройдут по нашему городу с факелами. Получается, что в своих городах правоохранительные органы не допускают таких акций, и они приезжают в Славянск, дабы пошуметь, помахать факелами – провести эту акцию именно в нашем городе. Возникает вопрос: «Если повторится прошлый год, кому я буду предъявлять иск? Наверное, не организаторам акции или тем, кто разрешил его провести?», — поинтересовался мэр города.

Напомним, что на такой же акции год назад в том же Славянске произошёл взрыв. К счастью, тогда никто не пострадал. Следствие определило, что взрывпакет был брошен участником шествия, но личность бросавшего установить не удалось. Именно по этой причине мэр города Вадим Лях и подал в суд на организаторов акции.

«Нас интересуют именно факелы и то, чтобы во время проведения шествия в городе был порядок. Замечу, что эти акции носят исключительно политический характер. Марши начинаются как празднование Нового года, а заканчиваются выкриками и оскорблениями в адрес местной власти и жителей нашего города», — подчеркнул Лях.